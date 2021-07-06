«الشورى» يطالب بمواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل

الرياض - محمد عبدالله - وجّه مجلس الشورى، مطالبات عدة لوزارتي التعليم، والاقتصاد والتخطيط، خلال جلسته العادية الـ38 للسنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.

ودعت عضو الشورى أميرة الجعفري، وفقًا لما تم نشره بالحساب الرسمي على «تويتر»، وزارة التعليم بإعداد خطة استراتيجية وطنية لموائمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشارت عضو المجلس عالية الدهلوي إلى أن البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي ما زال يحتاج إلى الكثير من الجهد، وذلك لاختلاف مستويات مهارات الباحثين والإمكانات التقنية لدى الجامعات.

كما طالب عضو الشورى علي القرني وزارة التعليم، بوضع إطار عام لتطبيق النظام الثلثي (الربعي) في الجامعات، بما في ذلك عدد الساعات المحتسبة لدرجة البكالوريوس وفق مقارنات مرجعية مع الجامعات العالمية.

وأشاد عضو الشورى سلطان آل فارح بنجاح وزارة التعليم في محو أميه التعلم الالكتروني مطالباً بضرورة تقييمه، مطالباً الوزارة بالتركيز على التطوير والتوقف عن التغيير عاماً بعد عام كما دعا إلى مراجعة معايير القبول لطالبات التخصصات النظرية في بعض الجامعات.

وأصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب مجلس الشورى بضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما طالب المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العمل على تطوير البرامج والأنظمة والتطبيقات المبنية على تقنيات المصدر المفتوح في مجال التعليم الإلكتروني، وتبني سياسات تدعم التوسع في استخداماتها، وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها تقدم بها للمجلس م. عبدالله الضرّاب.

وفيما يخص وزارة الاقتصاد والتخطيط، أكدت عضو الشورى عائشة عريشي، على الوزارة وضع استراتيجية لزيادة توظيف المواطنين، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وحجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة، والعمل على تقليل نسبة الوظائف الشاغرة في الوزارة.