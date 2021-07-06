منصة «أبشر»: 4 خطوات تفصل التابع من جواز سفر والدته

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة «أبشر» 4 خطوات لفصل التابع من جواز والدته، وذلك بدخول المستفيد لحسابه عبر منصة «أبشر أفرد»، واختيار أيقونات: «خدماتي، خدمات، الجوازات، تواصل»، عبر الرابط:

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لمنصة «أبشر»، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «لدي طلب فصل تابع من جواز والدته ونقل معلوماته، دخلت على نظام أبشر، ولم أجد «خيار الجوازات»؛ فأرسلت رسالة إلى خدمة الدعم الفني، ولم يتم التواصل معي إلى الآن».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.