الأرصاد: 5 مناطق تتأثر بغيوم وسحب رعدية الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع المركز هبوب رياح نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار؛ فيما يكون الطقس حارًا على باقي مناطق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء