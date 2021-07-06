مركز«الحياة الفطرية»: لم نصدر بيانًا حول الأنواع الممنوع صيدها

الرياض - محمد عبدالله - نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، صدور بيان حول الأنواع الممنوع صيدها.

وقال خلال بيان عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: إشارة إلى ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور بيان من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حول الأنواع التي تم منع صيدها خلال «ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة العربية السعودية مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين والمهتمين» يؤكد المركز أنه لم يصدر بيان حول الانواع الممنوع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص.

وأضاف أن ما طُرح خلال الورشة يهدف للمناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف والتي تحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة ، وسلامة النظم البيئية.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.