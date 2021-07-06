وزارة الشؤون الإسلامية: إعادة فتح 5 مساجد بعد تعقيمها من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إعادة فتح 5 مساجد في 3 مناطق بعد إخلائها وتعقيمها، وذلك بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «قامت وزارة الشؤون الإسلامية بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».

وأضاف: «ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 150 يومًا 1772 مسجدًا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

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