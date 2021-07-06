توصية رسمية باختيار الألعاب الإلكترونية للأطفال.. ومستشارة تربوية تقدم نصائح

الرياض - محمد عبدالله - طالبت المستشارة الأسرية والتربوية الدكتورة الهنوف الحقيل باستحداث مواد في التعليم توعي الأطفال وتحذرهم من مخاطر مواقع التواصل.

وأضافت، في تصريحات على قناة الإخبارية: في لجان الأحياء لا بد أن يكون لها دور في تسليط الضوء في احتياجات أولياء الأمور في التوعية والتوضيح بشكل أكبر ورفع سقف التوعية في التعامل مع التقنيات الحديثة؛ نظرًا لأن ثقافتهم مع هذه الأجهزة أضعف وأقل.

وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع قد أوصت الوالدين باختيار الألعاب الإلكترونية المناسبة لأبنائهم حسب التصنيف العمري المعتمد من الهيئة.

وأكدت الهيئة أهمية حرص أولياء الأمور على التأكد من وجود التصنيف العمري قبل شراء أي لعبة لأطفالهم والتعرف على قصتها لاختيار الأنسب لهم إضافة إلى ضرورة الرقابة المستمرة ليكونوا على دراية بمحتواها وتصنيفها.