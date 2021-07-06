صندوق التنمية الزراعية: 3 حوافر للشركات المدرجة بالسوق المالية

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير إدارة المشاريع المتخصصة في صندوق التنمية الزراعية، هاني الرحيان، إن الحوافز التي يقدمها الصندوق للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالية السعودية تشمل رفع نسبة التمويل إلى 75% ورفع القيمة التقديرية لرهن الأصول والضمانات المقدمة ورفع سقف التمويل للمشاريع الغذائية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وتابع الرحيان لـ«الإخبارية»، أننا لا نستهدف دعم شركات بعينها دون أخرى بل نشجع جميع الشركات لكي تدرج بالسوق المالية لضمان ارتفاع الحوكمة، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم تسهيلات عديدة ومتنوعة.

كان صندوق التنمية الزراعية، أعلن اعتماده قروضًا تمويلية بقيمة 750 مليون ريال، وذلك خلال اجتماعه برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن، وزير البيئة.