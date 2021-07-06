وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة بالسعودية آمنة وفعّالة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها، مؤكدةً أنها آمنة وفعّالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الوزارة صحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1277 حالة مؤكدة وتعافي 1080 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 11954 حالة منها 1363 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (495309) حالات، وبلغت حالات التعافي (475448) حالة، فيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16) حالة؛ حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة (7907) حالات -رحمهم الله جميعًا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا

«الصحة»: 1277 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة