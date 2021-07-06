مسدس بلاستيكي يثير الذعر في مهرجان البصر.. وتسليم صاحبه للجهات المعنية

الرياض - محمد عبدالله - نفت إدارة مهرجان البصر، في بيان صادر عنها الثلاثاء، ما يتم تداوله من إشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي حول مشاجرة وإطلاق نار.

‏وأثار شاب الخوف والذعر وسط زوار مهرجان البصر، مساء الاثنين، بسبب مسدس كان يحمله، اتضح فيما بعد أنه مسدس بلاستيكي «لعبة أطفال».

وقالت إدارة مهرجان البصر، إن هناك شخصًا في منطقة الألعاب بتاريخ 25 /11/ 1442هـ، يحمل مسدسًا بلاستيكيًا "لعبة أطفال"مما تسبب في إثارة الخوف والذعر لدى الزوار، مؤكدة التحفظ عليه وتسليمه للجهات المعنية.

ودعت إدارة ‫مهرجان صيف البصر الجميع إلى تحري الدقة والابتعاد عن تداول الشائعات.