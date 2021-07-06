تورط مواطن و9 مقيمين في جرائم جمع أموال بالرياض قبل ضبطهم

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن و9 مقيمين ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن و(9) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر مؤسسة تجارية تعود ملكيتها إلى المواطن.

واستهدفوا توفير غطاء لتعاملاتهم البنكية مقابل عمولة بنسبة محددة، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًا لارتكاب جرائمهم، وضُبط بحوزتهم مبلغ (724,949) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.