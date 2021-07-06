شكرا لقرائتكم خبر عن الحقباني لـ ”الخليج 365” : 4 مصانع تعرض منتجاتها في «ملتقى التذوق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عبد الرحمن الحقباني رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في تصريحات خاصة لـ " اليوم " أن ملتقى التذوق لإعاشة حجاج بيت لله الحرام المنعقد حاليا هو الملتقى الثاني الذي ينظمه المجلس

وقال " الحقباني" أن هناك 4 مصانع معتمدة تعرض منتجاتها وأصحاب الشركات يتذوقوا المنتجات ويسجلون رأيهم واختياراتهم ، وكل هذا خدمة للحجاج وذلك حتى يطمئن صاحب الشركة على ما يقدم للحجاج .