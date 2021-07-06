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الحقباني لـ ”الخليج 365” :  4 مصانع تعرض منتجاتها في «ملتقى التذوق» 

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الدمام - شريف احمد - أكد عبد الرحمن الحقباني رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في تصريحات خاصة لـ " اليوم " أن ملتقى التذوق لإعاشة حجاج بيت لله الحرام المنعقد حاليا هو الملتقى الثاني الذي ينظمه المجلس

وقال " الحقباني" أن هناك 4 مصانع معتمدة تعرض منتجاتها وأصحاب الشركات يتذوقوا المنتجات ويسجلون رأيهم واختياراتهم ، وكل هذا خدمة للحجاج وذلك حتى يطمئن صاحب الشركة على ما يقدم للحجاج .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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