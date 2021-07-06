القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، مسجلا 7810 دنانير (58.09 دولار).

فيما بلغ جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 6834 دينارا (50.83 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى 5857 دينارا (43.57 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4556 دينارا (33.89 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3905 دنانير (29.05 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إلى 242.884 ألف دينار (1807 دولارات).



كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) إلى 54.670 ألف دينار (406.66 دولار).



أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب 1%، في تعاملات الثلاثاء، بعد أن تخطت حاجز 1800 دولار، مدعومة مرة أخرى بضعف الدولار، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو/حزيران الماضي، لاستقاء مزيد من المؤشرات حول قرار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1805.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:05 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 يونيو/حزيران الماضي عند 1808.91 دولار.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1805.20 دولار.

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى "إف.إكس.تي.إم": "يبدو أن الذهب يستمد قوته من ضعف الدولار".

وأضاف أوتونوجا "بينما خففت بيانات الوظائف (الأسبوع الماضي) المختلطة إلى حد ما من مخاوف رفع أسعار الفائدة، قد تتجدد هذه المخاوف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والبيانات الاقتصادية التي تشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية".

تراجع مؤشر الدولار 0.1%، ليزداد بعدا عن أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.