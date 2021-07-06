أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب، مثل الدولار في البلاد.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة بسوريا، إلى 184.839 ألف ليرة للشراء، و 187.737 ليرة للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، إلى 161.806 ألف ليرة للشراء، و 164.343 ألف ليرة للبيع.

والأسعار بدون قيمة المصنعية، التي تختلف من محل لآخر.

وسجل متوسط السعر الرسمي للدولار في البنوك، نحو 2512 ليرة، فيما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى 3180 ليرة للشراء، و 3230 ليرة للبيع.

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 138.774 ألف ليرة للشراء، و 140.949 ألف ليرة للبيع، فيما سجل متوسط سعر الجرام عيار 14 نحو 117.468 ألف ليرة للشراء، و 119.309 ألف ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 5.758 مليون ليرة للشراء، و 5.848 مليون ليرة للبيع.

فيما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1.295 مليون ليرة للشراء، و1.315 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب 1% ، الثلاثاء، بعد أن تخطت حاجز 1800 دولار، مدعومة مرة أخرى بضعف الدولار، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو/حزيران الماضي، لاستقاء مزيد من المؤشرات حول قرار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1805.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:05 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 يونيو/حزيران الماضي عند 1808.91 دولار.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1805.20 دولار.

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى "إف.إكس.تي.إم": "يبدو أن الذهب يستمد قوته من ضعف الدولار".

وأضاف أوتونوجا "بينما خففت بيانات الوظائف (الأسبوع الماضي) المختلطة إلى حد ما من مخاوف رفع أسعار الفائدة، قد تتجدد هذه المخاوف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والبيانات الاقتصادية التي تشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية".