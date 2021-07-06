"الموريش".. دولة في قلب أمريكا بطرابيش مغربية وكثير من الأوهام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت المواجهة التي شهدتها مدينة بوسطن الأمريكية، بين قوات الشرطة المحلية والاتحادية ومجموعة من المسلحين الضوء على جماعة نهضة الموريش.

ووفقا لتقرير أعدته صحيفة الديلي ميل البريطانية ترفض جماعة نهضة الموريش، "أو نهضة المغاربة"، التي تتألف من مجموعة من المنظمات المستقلة والأفراد، الاعتراف بالقوانين الأمريكية، ويؤمنون بالكائنات الفضائية وأن المواطنين يتمتعون بالسيادة على السلطة الفيدرالية وسلطة حكومات الولايات. وكان يطلق عليها في البداية اسم "المحفل العلمي لمغاربة أمريكا".

بدأت الجماعة التي ظهرت عام 1913 تلفت الأنظار مع اعتقال 11 رجلاً صباح يوم السبت بعد مواجهة استمرت تسع ساعات بين شرطة ولاية ماساتشوستس ورجال مدججين بالسلاح يرتدون معدات تكتيكية ادعوا أنهم جزء من ميليشيا تسمى نهضة الموريش.

ويرى أعضاء الجماعة أنهم جزء من دولتهم ذات السيادة، وبالتالي لا يخضعون لأي قانون أمريكي.

وفقًا لموقع الإنترنت الخاص بالجماعة، يقع مقرها في باوتاكت في رود آيلاند، وهي واحدة من 25 مجموعة نشطة مناهضة للحكومة.





يبلغ عدد متابعي صفحة الجماعة على فيسبوك 1100 متابع، ولديها 17000 متابع على يوتيوب، لكن العدد الإجمالي لأعضائها غير معروف.

ترفع جماعة نهضة الموريش العلم المغربي، اعتقادا بأن أتباعه هم "السكان الأصليون" للولايات المتحدة وتستمد تعاليمها جزئيًا من طائفة دينية تُعرف باسم المحفل العلمي لمغاربة أمريكا، وهي حركة دينية تعود إلى عام 1913.

وتعتقد بعض مجموعات المواطنين الموريش أن المغاربة السود كانوا أول المستوطنين في الولايات المتحدة ويرون أن سفن الرقيق لم تكن سوى خيال ابتكره المؤرخون البيض.

أسس الطائفة نوبل درو علي، وأعلن نفسه نبيا لجماعة "الموريش" التي تخلط معتقداتها بين مبادئ الدين الإسلامي وطقوس المسيحية. ويعتبر "قرآن مجموعة الموريش" أو "قرآن الدائرة 7" كتابهم الديني الذي تعتمد عليه معتقداتهم، ويقول إنه يحتوي على "آيات سرية" من القرآن وعظات من الإنجيل.





وكان درو يؤكد أن جميع السود من أصول مغاربية ولكن تم انتزاع هويتهم الإسلامية منهم من خلال العبودية والفصل العنصري. كما شجع على استخدام مصطلح "مور" بدلاً من "أسود" في التعريف الذاتي. وطالب جميع أعضاء الجماعة بارتداء الطربوش المغربي الأحمر، لا سيما في التجمعات الدينية. ويطلق على الطربوش اسم "الفاس" نسبة إلى مدينة فاس المعروفة بالصناعة التقليدية.

كما أن الجماعة تفرض ارتداء الحجاب على نسائهن، وغالبا ما ترتدي النساء عمامة رأس سوداء أو حمراء اللون، بالإضافة إلى ارتداء ملابس محتشمة وواسعة تخفي تفاصيل الجسم. كما يسمح للرجال بتعدد الزوجات ويرون هذا الأمر إجراء قانونيا من حقهم.

أسس “درو علي” أول محفل مغاربي سنة 1913 في مدينة نيو آرك بولاية نيو جيرسي، لكنه تعرض لمشاكل عدة مع السكان والسلطات بسبب ادعاءاته الدينية والعرقية، فاضطر للرحيل إلى شيكاغو.

وفي شيكاغو، تم الاعتراف بالمحفل رسميا وكثر رواده من السود الأمريكيين الباحثين عن جذورهم التاريخية. وتعتبر مدينة شيكاغو بمثابة مدينة مقدسة بالنسبة لهم.

وبحسب موقع الجماعة يقود جمال لاتيمر (المعروف أيضًا باسم طالب عبد الله بك) الجماعة في الوقت الراهن، ويعرّف نفسه بأنه رئيس "جمهورية ولاية رود آيلاند ومزارع بروفيدنس".

وفقًا للموقع، خدم لاتيمر في الجيش لمدة أربع سنوات في مشاة البحرية.