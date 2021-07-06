الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

القبض على مواطن أخاف مرتادي أحد المهرجانات بالقصيم بمسدس لعبة

متابعات الخليج 365 - القصيم

تمكنت شرطة منطقة القصيم من تحديد هوية شخص أخاف مرتادي أحد المهرجانات في المنطقة بمسدس لعبة اشتراه من داخل المهرجان.

القبض على الفاعل:

وأكدت الشرطة عبر سناب الداخلية، أنه تم القبض على الشخص واتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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