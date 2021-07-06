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القبض على مواطن أخاف مرتادي أحد المهرجانات بالقصيم بمسدس لعبة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

القبض على مواطن أخاف مرتادي أحد المهرجانات بالقصيم بمسدس لعبة

جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه

متابعات الخليج 365 - القصيم

تمكنت شرطة منطقة القصيم من تحديد هوية شخص أخاف مرتادي أحد المهرجانات في المنطقة بمسدس لعبة اشتراه من داخل المهرجان.

القبض على الفاعل: 

وأكدت الشرطة عبر سناب الداخلية، أنه تم القبض على الشخص واتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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