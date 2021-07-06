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الفيحاء يوقّع مع حارس النصر.. بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع حارس المرمى الكابتن نواف العقيدي، قادمًا من نادي النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومثّل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد: رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وذلك في مقر النادي بمحافظة المجمعة مساء اليوم الثلاثاء.

من جانبه أكد اللاعب نواف العقيدي عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد على حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق الفيحاوي مع زملائه اللاعبين.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 07:11 PM

الفيحاء يوقّع مع حارس النصر.. بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع حارس المرمى الكابتن نواف العقيدي، قادمًا من نادي النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومثّل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد: رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وذلك في مقر النادي بمحافظة المجمعة مساء اليوم الثلاثاء.

من جانبه أكد اللاعب نواف العقيدي عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد على حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق الفيحاوي مع زملائه اللاعبين.

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المصدر : الخليج 365

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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