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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع حارس المرمى الكابتن نواف العقيدي، قادمًا من نادي النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.
ومثّل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد: رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وذلك في مقر النادي بمحافظة المجمعة مساء اليوم الثلاثاء.
من جانبه أكد اللاعب نواف العقيدي عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد على حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق الفيحاوي مع زملائه اللاعبين.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 07:11 PMالفيحاء يوقّع مع حارس النصر.. بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم
أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع حارس المرمى الكابتن نواف العقيدي، قادمًا من نادي النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.
ومثّل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد: رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وذلك في مقر النادي بمحافظة المجمعة مساء اليوم الثلاثاء.
من جانبه أكد اللاعب نواف العقيدي عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد على حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق الفيحاوي مع زملائه اللاعبين.
، الفيحاء يوقّع مع حارس النصر.. بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم ،
المصدر : الخليج 365
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