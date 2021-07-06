- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقع المركز الوطني للأرصاد عودة الأجواء شديدة الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل على عدة مناطق بالمملكة، تصل لـ50 درجة في بعض المواقع.
وتشمل تلك المناطق المنطقة الشرقية؛ حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى عليها ما بين ٤٨-٥٠ درجة مئوية، بينما تكون ما بين ٤٥-٤٨ درجة مئوية على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والمدينة المنورة.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 06:46 PM
من يوم الخميس وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبلتصل لـ50 درجة.. "الأرصاد": عودة الأجواء الحارة على مناطق بالمملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد عودة الأجواء شديدة الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل على عدة مناطق بالمملكة، تصل لـ50 درجة في بعض المواقع.
وتشمل تلك المناطق المنطقة الشرقية؛ حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى عليها ما بين ٤٨-٥٠ درجة مئوية، بينما تكون ما بين ٤٥-٤٨ درجة مئوية على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والمدينة المنورة.
، تصل لـ50 درجة.. "الأرصاد": عودة الأجواء الحارة على مناطق بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تصل لـ50 درجة.. "الأرصاد": عودة الأجواء الحارة على مناطق بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.