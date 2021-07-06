الأربعاء.وزير خارجية فرنسا يزور السعودية

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

من المنتظر أن يصل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إلى العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، في زيارة رسمية للمملكة يلتقي خلالها نظيره السعودي فيصل بن فرحان.



ومن المتوقع أن يلتقي الوزير الفرنسي ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان، لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وقالت مصادر دبلوماسية في الرياض وفقا لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) الثلاثاء إن من بين تلك القضايا التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى بحث الأزمة اللبنانية في ضوء تعثر تشكيل حكومة لبنانية، وسبل مساعدة لبنان لحل أزمته الاقتصادية ومستجدات مفاوضات الملف النووي الإيراني وجهود إنهاء الحرب في اليمن.

وكان الوزير بن فرحان عقد الثلاثاء الماضي محادثات مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن، والفرنسي جون إيف لودريان، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 في مدينة ماتيرا الإيطالية، وخصص اللقاء لمناقشة تطورات الوضع في لبنان.

وأجمع الوزراء على ضرورة أن "يظهر القادة السياسيون في لبنان قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة وتشكيل حكومة مستعدة وقادرة على إجراء إصلاح حقيقي وجذري".

وفرضت فرنسا قيوداً على دخول شخصيات لبنانية إلى أراضيها بسبب عرقلتها الحياة السياسية في لبنان أو ضلوعها في الفساد" وفقاً لبيان فرنسي.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة بينما يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.