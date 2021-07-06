تحذير من تجاهل تشخيص مؤشرات انفصال الشبكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري طب وجراحة العيون الدكتور عبدالله سامي، من تجاهل تشخيص أعراض انفصال الشبكية مثل ظهور أجسام طافية أمام العين كبقع أو خطوط، وعدم القدرة على الرؤية الواضحة في الأضواء الساطعة، أو رؤية ستارة رمادية أو حجاب تتحرك عبر مجال الرؤية، أو تشوش في الرؤية في أغلب الأحيان.

وأوضح أن هذه العلامات قد تكون مؤشرًا لانفصال شبكية العين؛ إذ إن هذه الأعراض تتداخل مع مشاكل أخرى في العين، ويتم من خلال التشخيص بدقة تحديد المشكلة وعلاجها.

تشخيص انفصال الشبكية:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن شبكية العين مثبتة في قاع العين عن طريق الجسم الزجاجي، وهو جل الكولاجين الصافي، الذي يملأ العين بين شبكية العين والعدسة، ومع تقدمنا في السن، قد ينكمش الجسم الزجاجي، مما يفك ارتباطه بالشبكية في الجزء الخلفي من العين.

وبالتالي ينفصل الجسم الزجاجي عن الشبكية، لكن عادة ما يتم الانفصال البسيط دون التسبب في أي مشكلة في الرؤية، لكن في بعض الأحيان ينكمش الجسم الزجاجي بقوة أو بشكل مفاجئ مما يتسبب تمزق شبكية العين في مكان واحد أو أكثر، مما قد ينتج عنه انفصال في الشبكية.

فرص حدوث المرض:

وأشار إلى أن انفصال الشبكية يمكن أن يحدث في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعًا في منتصف العمر وما بعده، وتزداد فرصه عند الحالات المصابة بقصر النظر وخاصة كبار السن، والحالات التي أجريت جراحة إزالة إعتام عدسة العين سابقًا فالشبكية تصبح هشة وتالفة، مرضى الجلوكوما، أو الحالات التي لها تاريخ عائلي مع انفصال الشبكية.

علاج انفصال الشبكية:

واختتم الدكتور سامي بالقول، علاج انفصال الشبكية عادة ما يحتاج إلى المعالجة بالليزر أو بالفقاعة الغازية أو العلاج بالتبريد، لتثبيت شبكية العين على الجدار الخلفي للعين مرة أخرى، وهذه العلاجات هامة، وقد يتم إجراؤها في عيادة طبيب العيون.

كما قد يتطلب أيضًا جراحة لإعادة الشبكية إلى وضعها الصحيح في الجزء الخلفي من العين، وبعد إجراء عملية لعلاج انفصال الشبكية قد تستغرق الرؤية عدة أشهر لتتحسن وقد لا تعود بالكامل في بعض الحالات، فكلما زادت حدة الانفصال لشبكية العين، قد تعود الرؤية ولكن بحدة أقل، ولهذا السبب من المهم رؤية طبيب العيون فور ظهور أولى علامات وجود مشكلة في العين.

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