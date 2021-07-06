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عثرت فرق البحث على حطام طائرة ركاب من طراز "أن-26" تابعة لشركة نقل روسية محلية على متنها 28 شخصًا، كانت في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاكا إلى بلدة بالانا، وانقطع الاتصال بها.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحطام عُثر عليه على بعد 3.8 كيلومترات من مطار بلدة بالانا، موضحةً أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها؛ مما أدى إلى تحطمها.
وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع جميع من على متن الطائرة "أن-26" وهم 22 راكبًا، بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد، إثر تحطم الطائرة في أقصى شرق روسيا.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 05:53 PM
تابعة لشركة نقل محلية وكان على متنها 28 شخصًاروسيا تعلن مصرع جميع ركاب طائرة "أن-26" المنكوبة في إقليم كامتشاكا
عثرت فرق البحث على حطام طائرة ركاب من طراز "أن-26" تابعة لشركة نقل روسية محلية على متنها 28 شخصًا، كانت في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاكا إلى بلدة بالانا، وانقطع الاتصال بها.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحطام عُثر عليه على بعد 3.8 كيلومترات من مطار بلدة بالانا، موضحةً أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها؛ مما أدى إلى تحطمها.
وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع جميع من على متن الطائرة "أن-26" وهم 22 راكبًا، بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد، إثر تحطم الطائرة في أقصى شرق روسيا.
، روسيا تعلن مصرع جميع ركاب طائرة "أن-26" المنكوبة في إقليم كامتشاكا ،
المصدر : الخليج 365
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