، السعودية تشارك بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها بأولمبياد طوكيو 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقام أواخر الشهر الجاري

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، يوم الثلاثاء، المشاركة بأكبر بعثة أولمبية في تاريخ السعودية بأولمبياد طوكيو 2020 الذي سيقام أواخر شهر يوليو الجاري.

وستضم البعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، بالإضافة إلى يوسف بوعريش في السباحة، علي الخضراوي في تنس الطاولة، علي حسين رضا في التجديف، طارق حامدي في الكاراتيه، سعيد المطيري في الرماية، سليمان حماد في منافسات الجودو، محمود آل حميد في رفع الأثقال، والعداءة ياسمين الدباغ، والعداء مازن الياسمين، والرباع سراج آل سليم.

بدوره، قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم اللامحدود لقطاع الرياضة.

جاء ذلك، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله #أكبر_بعثة_أولمبية_سعودية في تاريخ الأولمبياد توجد في #طوكيو2020 فخورون بكم جميعاً".