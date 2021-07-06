محمد بن مسعود - الدمام - تتحرك ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو" عبرت حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" قناة السويس المصرية للمرة الأولى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء. وأوضحت مصادر ملاحية أن حاملة الطائرات البريطانية عبرت المجري الملاحي لقناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو"، تضم سفنا هولندية وأمريكية. وأشارت إلى أن قناة السويس اتخذت التدابير اللازمة للعبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية قناة السويس. ودخلت "كوين إليزابيث" الخدمة في 2017م، وتتسع لعدد 60 طائرة حربية. 06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 05:25 PM تتحرك ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو" إلى أين تتجه؟ حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" تعبر قناة السويس إلى أين تتجه؟ حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" تعبر قناة السويس عبرت حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" قناة السويس المصرية للمرة الأولى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء. وأوضحت مصادر ملاحية أن حاملة الطائرات البريطانية عبرت المجري الملاحي لقناة السويس، ضمن مجموعة سفن لحلف "الناتو"، تضم سفنا هولندية وأمريكية. وأشارت إلى أن قناة السويس اتخذت التدابير اللازمة للعبور الآمن لحاملة الطائرات البريطانية قناة السويس. ودخلت "كوين إليزابيث" الخدمة في 2017م، وتتسع لعدد 60 طائرة حربية. الكلمات المفتاحية ، إلى أين تتجه؟ حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" تعبر قناة السويس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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