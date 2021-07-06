، توفير الوقود هاجس الكل.. فكيف تحقق ذلك مع 91 و95؟ ،

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مع كل مراجعة شهرية لأسعار الوقود من قبل "أرامكو" تبدأ مراجعة النفس من قبل قادة المركبات وأصحاب الشركات الذين يمتلكون أسطولاً ضخماً من المركبات، وكذلك سائقو توجيه المركبات "التطبيقات" في إمكانية استهلاك أقل من الوقود سواء مع بنزين 91 أو 95.
وتبدو عملية التوفير سهلة إلى حدٍ ما بمجرد تنفيذ التعليمات التي يقدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، حيث يتعين على السائقين إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة؛ حيث إنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة، إضافة إلى الوقوف في الظل قدر الإمكان، وتجنب الوقوف في الأماكن المشمسة.
وطالب المركز بالبحث عن "بطاقة اقتصاد الوقود" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود.
وقال "كفاءة": شراء مركبة جديدة يعتمد كذلك على عدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل "الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة... إلخ"، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة.
وأضاف: "المحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثلاً لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة".
وأكد "كفاءة" أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.
وطالب المركز أصحاب المركبات إلى تجنب استخدام "شبكة التحميل" أعلى المركبة قدر الإمكان، نظراً لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن، وزيادة مقاومة الهواء، خاصة عند السرعات العالية، مما يزيد استهلاك الوقود.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 05:22 PM
نصائح "كفاءة" تهم السائقين قبل وبعد الشراءتوفير الوقود هاجس الكل.. فكيف تحقق ذلك مع 91 و95؟
مع كل مراجعة شهرية لأسعار الوقود من قبل "أرامكو" تبدأ مراجعة النفس من قبل قادة المركبات وأصحاب الشركات الذين يمتلكون أسطولاً ضخماً من المركبات، وكذلك سائقو توجيه المركبات "التطبيقات" في إمكانية استهلاك أقل من الوقود سواء مع بنزين 91 أو 95.
وتبدو عملية التوفير سهلة إلى حدٍ ما بمجرد تنفيذ التعليمات التي يقدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، حيث يتعين على السائقين إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة؛ حيث إنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة، إضافة إلى الوقوف في الظل قدر الإمكان، وتجنب الوقوف في الأماكن المشمسة.
وطالب المركز بالبحث عن "بطاقة اقتصاد الوقود" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود.
وقال "كفاءة": شراء مركبة جديدة يعتمد كذلك على عدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل "الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة... إلخ"، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة.
وأضاف: "المحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثلاً لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة".
وأكد "كفاءة" أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.
وطالب المركز أصحاب المركبات إلى تجنب استخدام "شبكة التحميل" أعلى المركبة قدر الإمكان، نظراً لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن، وزيادة مقاومة الهواء، خاصة عند السرعات العالية، مما يزيد استهلاك الوقود.
، توفير الوقود هاجس الكل.. فكيف تحقق ذلك مع 91 و95؟ ،
المصدر : الخليج 365
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