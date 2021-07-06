شكرا لمتابعة خبر عن المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

سجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 46 درجة مئوية، وأقل نسبة رطوبة بواقع 20، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة في المملكة بواقع 26 درجة.

وكشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في معظم مناطق المملكة، متوقعا سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، عسير، جيزان ، الباحة،مكة المكرمة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى نشاط الرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

وأبان التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، حيث تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.