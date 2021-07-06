شكرا لمتابعة خبر عن "الحياة الفطرية" ينفي صدور بيان حول الأنواع الممنوع صيدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، على ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور بيان من المركز حول الأنواع التي تم منع صيدها خلال "ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة العربية السعودية مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين والمهتمين".

وأكد المركز، أنه لم يصدر بيان حول الأنواع الممنوع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص، وأن ما طرح خلال الورشة يهدف للمناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف والتي تحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة، وسلامة النظم البيئية.

وفي السياق نفسه، أشار مركز تنمية الحياة الفطرية إلى أنه سيتم اصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.