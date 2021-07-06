شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»‏ توضح تعليمات يجب اتباعها عند العزل المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تعليمات يجب اتباعها عند الحاجة إلى العزل المنزلي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة أن تعليمات العزل المنزلي عند إصابتك بفيروس كورونا تتمثل في: خصص دورة مياه واحدة لك، اغسل ملابسك بدرجة 90 - 60° ثم جففها جيدًا، ولا تشارك أدواتك الخاصة مع آخرين.

وأشارت إلى أن ذلك بإلإضافة إلى استخدام سلة مهملات ذات غطاء محكم، عقّم الغرفة ونظفها بشكل يومي، فضلًا عن استخدام الأواني الورقية ذات الاستخدام الواحد.