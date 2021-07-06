عملية ولادة ناجحة لامرأة تبلغ من الوزن 176 كيلوجرامًا بمستشفى أبوعريش

الرياض - محمد عبدالله - تمكن فريق النساء والولادة بمستشفى أبوعريش العام، من إجراء عملية ولادة قيصرية حرجة لامرأة حامل بتوأم ومصابة بمرض السمنة المفرطة، وتبلغ من الوزن 176 كيلوجرامًا.

وذكرت صحة جازان، أن المرأة الحامل حضرت لقسم الطوارئ في حالة ولادة وتمت معاينتها بواسطة فريق النساء والولادة الطبي، وعلى الفور قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية للمريضة وذلك بعد عرضها ومعاينتها من قبل طبيب التخدير وطبيب العناية المكثفة تحسبًا لأي طارئ.

وأضافت أنه تم إجراء العملية بنجاح دون مضاعفات، وهي بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى ولله الحمد.

اقرأ أيضًا:

تخصيص 37 مركزًا صحيًّا بجازان لتطعيم الراغبين في الحج