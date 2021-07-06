الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا لتسجل 1363 حالة، بينما تم أمس الإثنين تسجيل 1350 حالة.

وأشارت الوزارة، عبر تويتر، إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا؛ حيث تم تسجيل 11954 حالة، مقارنة مع أمس؛ حيث تم تسجيل 11773 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و1080 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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