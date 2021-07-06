«العمل عن بُعد».. منصة إلكترونية تتخطى عوائق العمل

الرياض - محمد عبدالله - عززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من وجود وحوكمة ثقافة عمل جديدة، تواكب أنماط العمل المستقبلية، لتشكل إنطلاقة لها داخل سوق العمل السعودي، وهو نمط عمل جديد جاء عبر المنصة إلالكترونية (العمل عن بعد).

وذكرت الوزارة أن منصة (العمل عن بُعد)، هي إحدى البرامج التي تسعى من خلالها إلى جمع صاحب المنشأة بالموظف من خلال بيئة عمل إلكترونية يجري من خلالها أداء الوظائف والمهام دون الحضور إلى مكان المنشاة.

وتهدف المنصة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في عام 2019 إلى التوسع في توظيف الباحثين عن عمل وذلك بالعمل في القطاع الخاص وذوي الإعاقة من الجنسين من خلال تفعيل أسلوب العمل (عن بُعد) كأحد أنظمة توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.

وتتعدد المميزات في المنصة، حيث يُمكن العمل من مختلف الأماكن وتكوين فرق عمل تعمل من مواقع وأوقات مختلفة، إضافة إلى تخفيض التكاليف على المنشآت والشركات، وبجانب ذلك، فإن منصة (العمل عن بُعد) تتميز بكونها توثق العقود بشكل إلكتروني بين العامل وصاحب العمل.

يُذكر أن نتائج استطلاع رأي رسمية حول (العمل عن بُعد)، أشارت إلى أن 16% من المسجلين في المنصة تتوائم سياسية العمل عن بُعد مع ظروفهم العامة أو العائلية، وأن 61% من الذكور نجحوا في ممارسة أعمالهم عبر المنصة لزيادة الدخل، في حين سجلت نسبة نجاح الإناث 43%.

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