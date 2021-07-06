أخبار السعودية.. الجرعة الثانية لفئات معينة خلال أسبوعين.. وأسعار البنزين السبت

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021م، منها: الجرعة الثانية من لقاح كورونا لفئة 30–40 عامًا خلال أسبوعين، و«أرامكو» تعلن أسعار البنزين بعد 3 أيام وسط ترقب للقرار.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا لفئة 30–40 عامًا خلال أسبوعين

كشفت مصادر خاصة لقناة «الإخبارية» أنه سيتم -بعد أسبوعين من الآن- تقديم الجرعة الثانية للفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا.

أسعار البنزين لشهر يوليو.. «أرامكو» تعلنها بعد 3 أيام وسط ترقب للقرار

تعلن شركة أرامكو، السبت المقبل، أسعار الوقود الجديدة (البنزين، الديزل، وغيرها) عن شهر يوليو، وسط حالة ترقب بين المواطنين والمقيمين، انتظارًا لما سوف تقرره عملاق النفط السعودي.

الحصيني عن طقس الثلاثاء: أجواء حارة وأمطار ورياح بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا ومعتدلة آخر الليل، وأمطارًا على المرتفعات الجنوبية، ورياحًا متوسطة على أجزاء من الغربية، اليوم الثلاثاء.

إحباط محاولة تهريب 1.2 مليون قرص مخدر بمنطقتي الشرقية وتبوك

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (495,481) قرص إمفيتامين مخدر.

«الضمان الصحي»: الخدمات الأقل من 500 ريال لا تتطلب موافقة مسبقة

أكد مجلس الضمان الصحي، أنه لا يلزم وجود موافقات مسبقة للخدمات العلاجية التي تقل تكلفتها عن 500 ريال.

ضبط عمالة قطعت إشارة المرور عمدًا بجدة

أعلن المرور السعودي، الثلاثاء، ضبط عمالة وافدة قطعوا إشارة المرور عمدًا في حي الفيصلية بجدة، وهم يقودون سيارة الشركة التي يعملون بها.

«الصحة»: 6 تعليمات للعزل المنزلي بسبب كورونا

نصحت وزارة الصحة، الالتزام بست تعليمات للعناية الشخصية خلال فترة العزل المنزلي، تشمل تعقيم الغرفة واستخدام أدوات شخصية خاصة وغسل اللملابس في درجة حرارة عالية.

المرور السعودي: 9 شروط لمبايعة المركبات

حددت الإدارة العامة للمرور نحو 9 شروط لمبايعة المركبات.

«الشورى» يوافق على إضافة مادة جديدة لنظام المحاماة

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على إضافة مادة جديدة الى نظام المحاماة، تلزم مزاول المهنة الحصول على عضوية هيئة المحامين خلال 90 يومًا من حصوله على رخصة المحاماة.

«شؤون الأسرة»: ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل إلى 31.8%

أعلن مجلس شؤون الأسرة، الثلاثاء، ارتفاع حصة المرأة السعودية في سوق العمل خلال عام 2020م إلى 31.8%، وزيادة معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات الى 33.5%.

بدء تطبيق عقوبات دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

أعلن المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بدء تطبيق العقوبات على الدخول للمشاعر المقدسة دون تصريح سواء للحجاج النظاميين أو العاملين على خدمتهم، مشيرًا إلى أن الإجراءات مستمرة حتى 13 ذي الحجة.

«مدني الطائف» ينقذ شخصًا سقط من أحد مرتفعات جبل الهدا

تمكنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف من إنقاذ شخص سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا، ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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