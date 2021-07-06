ضبط عمالة قطعت إشارة المرور عمدًا بجدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، الثلاثاء، ضبط عمالة وافدة قطعوا إشارة المرور عمدًا في حي الفيصلية بجدة، وهم يقودون سيارة الشركة التي يعملون بها.

وذكر المرور، عبر تويتر، تقاعلًا مع بلاغ من أحد المواطنين بهذا الخصوص: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن، في بلاغه، إنه تم قطع الإشارة عمدًا واستغلال عدم وجود (ساهر)، من قبل عمالة أجنبية وبسيارة شركة خاصة، في حي الفيصلية بجدة.

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