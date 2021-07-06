أمانة مكة تهيئ المسالخ استعدادًا لموسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - هيأت أمانة العاصمة المقدسة قُبيل بدء موسم الحج لهذا العام كافة المسالخ، حيث وُضع خطة استراتيجية لتطويرها لرفع طاقتها الاستيعابية، وزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وشملت المسالخ كلاً من:- مسلخ طريق الليث، ومسلخ طريق مكة جدة القديم، ومسلخ العكيشية، ومسلخ المعيصم، بطاقة استيعابية تتجاوز الـ127 ألف رأس من الذبائح، وتم تهيئة جميع هذه المسالخ بكل ما تحتاجه من المعدات، والعمالة المدربة والأطباء البيطريين، والجزارين، وتشكيل عدد من الفرق الميدانية للقيام بعملية الرقابة والإشراف على تشغيل المسالخ ومتابعة الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة مرتادي المسالخ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها في ظل جائحة كورونا.

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