«الشورى» يوافق على إضافة مادة جديدة لنظام المحاماة

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على إضافة مادة جديدة الى نظام المحاماة، تلزم مزاول المهنة الحصول على عضوية هيئة المحامين خلال 90 يوما من حصوله على رخصة المحاماة.

وذكر المجلس –عبر تويتر- أنه تمت الموافقة على إضافة مادة ترتيبها ( 21 مكرر) إلى نظام المحاماة، بالنص الآتي : «على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك من خلال (90 ) يوماً من حصوله على رخصة المحاماةّ».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

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