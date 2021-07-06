4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق في المملكة، الأكثر تسجيلًا لإصابات كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، فإن منطقة الرياض عادت لتصدر إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 328 إصابة جديدة، من إجمالي 1277 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 264 حالة، ومكة المكرمة 240 حالة، وعسير 134 حالة، ونجران 88 حالة، وجازان 59 حالة، والحدود الشمالية 50 حالة، والمدينة المنورة 35 حالة، والقصيم 27 حالة، والباحة وتبوك 18 حالة لكل منها، وحائل والجوف 8 حالات لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و1080 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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