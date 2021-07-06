التأمينات تحدد آلية احتساب ساعات العمل المرن في أكثر من منشأة

الرياض - محمد عبدالله - قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن العامل وفق نظام العمل المرن يستطيع أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، مشيرة إلى طريقة احتساب عدد ساعات العمل.

وأضافت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يشترط توافر 168 ساعة لاحتساب خدمة شهر في فرع المعاشات لدى المؤسسة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يجب ألا يقل عدد ساعات الخدمة في كل منشأة عن 60 ساعة عمل ليتم احتسابها ضمن إجمالي عدد الساعات المكملة لشرط 168 ساعة.

وتابعت التأمينات الاجتماعية أنه لا يتم احتساب خدمة ولا يسجل العامل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى إكمال 168 ساعة عمل، ويحتفظ العامل بالساعات غير المكملة لـ168 ساعة كرصيد ساعات، يمكن استخدامه في أشهر العمل المقبلة؛ لتكملة شرط عدد الساعات في حالة عدم اكتمالها خلال ذلك الشهر.

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