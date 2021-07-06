السيطرة على أسد طليق في حي الرمال بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - اعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني.

وذكر المركز، في بيان له نشره عبر تويتر، أنه ورد بلاغ عن وجود أسد سائب بسطح أحد المنازل بحي الرمال في الرياض، وتوجه فريق من المختصين بالمركز الوطني للحياة الفطرية للموقع والوقوف على البلاغ.

وأشار إلى أنه تم توفير الدعم الأمني للمركز من قبل وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني، والسيطرة على الأسد من قبل الفريق وتخديره دون وقوع أضرار على الكائن أو أضرار بشرية.

وأشار المركز إلى أنه جرى نقل الأسد إلى مركز إيواء متخصص للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادئ الرفق بالحيوان والمحافظة على الحياة الفطرية وتحت رعاية مختصين وإشراف بيطري لحين النظر في أفضل الوجهات التي تتناسب مع وضع الكائن سواء لإعادته إلى بيئته الطبيعية خارج المملكة أو مراکز إكثار متخصصة أو حدائق حيوان معتمدة أو غيرها من الوجهات المناسبة، والتي تسهم في المحافظة على هذا النوع.

وأوضح المركز أن تربية المفترسات واقتناء المفترسات يعتبر مخالفة لكون المركز لم يرخص لها سابقًا، كما أنها تتنافى مع معايير الإيواء والاقتناء، وتشكل تهديدًا أمنيًّا على سكان الحي بالإضافة إلى أن مخالفة اقتناء الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تندرج ضمن المخالفات التي تصل إلى 10 سنوات سجنًا أو 30 مليون ريال أو كليهما.

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