«الصحة»: 6 تعليمات للعزل المنزلي بسبب كورونا

الرياض - محمد عبدالله - نصحت وزارة الصحة، الالتزام بست تعليمات للعناية الشخصية خلال فترة العزل المنزلي، تشمل تعقيم الغرفة واستخدام أدوات شخصية خاصة وغسل اللملابس في درجة حرارة عالية.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أنه عند الحاجة إلى العزل المنزلي، بسبب إلاصابة بالفيروس، يجب اتباع هذه التعليمات لسلامتك؛ وسلامة الآخرين من حولك:

ـ تخصيص دورة مياه خاصة.

ـ غسل الملابس في درجة حرارة من 60 – 90 مئوية ثم تجفيفها جيدًا.

ـ عدم مشاركة الأدوات الخاصة مع الآخرين

ـ استخدام سلة مهملات ذات غطاء محكم

ـ تعقيم الغرفة وتنظيفها بشكل يومي.

ـ استخدام الأوانى الورقية ذات الاستخدام الواحد.

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