المرور السعودي: 9 شروط لمبايعة المركبات

الرياض - محمد عبدالله - حددت الإدارة العامة للمرور نحو 9 شروط لمبايعة المركبات.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن مبايعة المركبات تتطلب أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.

واشترطت إدارة المرور، ألا يقل ثمن المركبة عن 5000 ريال ولا يزيد على 150000 ريال وأن تكون حالتها سليمة وغير موقوفة، مطلوبة، مفقودة، ومحجوزة، ويمكن مبايعة المركبات من نوع «نقل خاص» أو «خصوصي» بالنسبة للمواطنين، و«خصوصي» فقط بالنسبة للمقيمين.

وأضاف المرور السعودي، أن مبايعة المركبات تتطلب سريان رخصة المركبة، ويجب توافر فحص دوري للمركبة ساري المفعول، ويجب توفير تأمين للمركبة، وسداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية «سداد»، والبالغ قدرها 150 ريالًا سعوديًّا، ويجب عدم وجود مخالفات على كل من المشتري والمركبة.

إجراءات مبايعة المركبات

وعند إتمام إجراءات نقل الملكية ومبايعة المركبات يجب مراعاة، معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة، وقيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ودخول البائع على منصة أبشر، وقبول أو رفض طلب المبايعة.

ثم قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية، وبعد وصول ثمن المبايعة إلى الحساب البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.

ثم دخول البائع إلى منصة أبشر واختيار «إتمام المبايعة ونقل الملكية» وإكمال الإجراءات اللازمة، وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري، وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع، وفقًا للمرور السعودي.

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