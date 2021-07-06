الرياض : القبض على 10 أشخاص يجمعون الأموال من مخالفي الإقامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن و9 مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضاف أن المتهمين يجمعون الأموال ومن ثم يحولونها إلى الخارج عبر مؤسسة تجارية تعود ملكيتها للمواطن، وذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية مقابل عمولة بنسبة محددة، متخذين من وحدة سكنية في الرياض مقرا لارتكاب جرائمهم.

وأكد الكريديس أنه ضبط بحوزتهم مبلغ 724.949 ريالا، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الاولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.