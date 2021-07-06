السيطرة على أسد في أحد أحياء الرياض

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه تمت السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني.

وفي التفاصيل التي أوردها المركز عبر حسابه في "تويتر"، أنه ورد بلاغ للمركز عن وجود أسد سائب بسطح أحد المنازل، وتوجه فريق مختص بالمركز للموقع، وبعد توفير الدعم الأمني تمت السيطرة على الأسد من قِبَل الفريق وتخديره دون أي ضرر على الكائن أو أضرار بشرية.

وبيّن المركز أنه تم نقل الأسد إلى مركز إيواء متخصص للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادئ الرفق بالحيوان، تحت رعاية مختصين وإشراف بيطري.