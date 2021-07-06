أمير مكة يرأس اجتماعًا لمناقشة تطوير قطاع السياحة

وأكد الفيصل خلال الاجتماع أن محافظات المنطقة تزخر بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي، مما يساعد على المُضي قُدمًا في تنميتها سياحيًا وتطويرها.
واطلع على أهداف مجلس التنمية السياحي، الذي يعمل على تطوير قطاع السياحة، وتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط تطويره، إلى جانب تنظيم الجهود المتعلقة بالمبادرات ومتابعة تنفيذها، ورفع مستوى الوعي العام بأهمية تنمية السياحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع السياحي، والإسهام الفاعل في توفير التسهيلات اللازمة.
ويعمل المجلس على تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي.
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