عسير : ضبط 56 كيلوجراما من الحشيش المخدر

صرّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكّنت من ضبط (56) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر. وأوضح العقيد الطويان، أن الكمية المضبوطة كانت نتيجة عمليتين أمنيتين تمكّنت من خلالهما دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من ضبط الكميات المهربة والقبض على المتورطين فيها، وهم مخالفون لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.



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