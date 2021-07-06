المدينة أعلى درجة حرارة والأقل رطوبة

سجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 46 درجة مئوية كما سجلت أقل نسبة رطوبة بواقع 20. وسجلت السودة أقل درجة حرارة في المملكة بواقع 26 درجة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، عسير، جيزان ، الباحة ،مكة المكرمة) ونشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.