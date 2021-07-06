شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» لم نصدر بيان حول الأنواع الممنوع صيدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، أنه إشارة إلى ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور بيان من المركز حول الأنواع التي تم منع صيدها خلال "ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين والمهتمين" يؤكد المركز ، لم يصدر بيان حول الانواع الممنوع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص.

وقال المركز في بيان صدر عنه أن ما طرح خلال الورشة يهدف للمناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف والتي تحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة ، وسلامة النظم البيئية ، وسيتم اصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.