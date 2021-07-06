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الشؤون الإسلامية : افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها

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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية : افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

الشؤون الإسلامية : افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها

مجموع ما تم تعقيمه 1772 مسجدًا خلال 150 يومًا

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 150 يومًا 1772 مسجدًا.

الشؤون الإسلامية تطبق الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي مسجدان في كلّ من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومسجد في منطقة جازان.

استمرار عمليات التعقيم

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً منسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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