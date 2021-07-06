أمير الشرقية ونائبه يستقبلان مجلس إدارة غرفة الأحساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.

دور غرفة الأحساء المهم

ونوه سمو أمير المنطقة بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة الأحساء لتنشيط الحركة التجارية في المحافظة وما تضمه من أنشطة تجارية كبيرة لها ثقلها في الناتج المحلي.

وقال سموه ” أهنئكم بهذه الثقة ونتطلع إلى بذلكم لمزيد من الجهود لخدمة أهالي الأحساء العزيزة والمنتسبين للغرفة التجارية ولا شك بأن رجال المال والأعمال وأهالي المحافظة ينتظرون منكم الكثير، نسأل الله لكم التوفيق لخدمة أهالي الأحساء والمنتسبين للغرفة.

وقدم الموسى شكره لسموه الكريم على توجيهاته ودعمه الدائم لأعمال غرفة الأحساء مما كان له الأثر في نجاحها، كما أكد الموسى بأن المجلس الجديد بإذن الله سيواصل النجاحات التي قامت بها المجالس السابقة لخدمة أهالي المحافظة والمنتسبين للغرفة.

لقاء نائب أمير الشرقية

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء الأستاذ عبدالعزيز الموسى وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.

وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أعضاء المجلس بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، وحثهم سموه على بذل الجهود للارتقاء بالعمل في غرفة الأحساء والقيام بكل ما من شأنه دعم أعمال المنتسبين للغرفة وخدمة المحافظة وساكنيها.

وقدم الموسى شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لأعمال غرفة الأحساء وتوجيهاته الدائمة لكل ما يدعم أنشطة وبرامج الغرفة.



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