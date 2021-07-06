ارتفاع حالات كورونا الجديدة في الرياض لـ328 وحصيلة الوفيات بالمملكة 3907

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1080) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (475448) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11954) حالة من بينها (1363) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (495309) حالات، توفي منهم (3907) حالات.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1277) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 328، المنطقة الشرقية 264، منطقة مكة المكرمة 240، منطقة عسير 134، منطقة نجران 88، منطقة جازان 59، منطقة الحدود الشمالية 50.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 35 حالة، منطقة القصيم 27، منطقة الباحة 18، منطقة تبوك 18 فيما كانت أقل الحالات المسجلة في منطقتي حائل والجوف بواقع 8 حالات في كل منهما.



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