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أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بياناً بخصوص ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور بيان حول الأنواع التي تم منع صيدها، خلال ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة، مع ممثلين عن الجهات المعنية والصيادين والمهتمين.
وقال المركز في بيانه: لم يصدر بيان حول الأنواع الممنوع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص، وما طرح خلال الورشة يهدف إلى المناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف، بما يحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة وسلامة النظم البيئية.
وأضاف: سيتم إصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 03:54 PM
المركز: ما طُرِح خلال الورشة يهدف إلى المناقشة واستطلاع آراء المشاركين"الحياة الفطرية" عن البيان المتداول حول الأنواع الممنوع صيدها: لم نصدره
أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بياناً بخصوص ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور بيان حول الأنواع التي تم منع صيدها، خلال ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة، مع ممثلين عن الجهات المعنية والصيادين والمهتمين.
وقال المركز في بيانه: لم يصدر بيان حول الأنواع الممنوع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص، وما طرح خلال الورشة يهدف إلى المناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف، بما يحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة وسلامة النظم البيئية.
وأضاف: سيتم إصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.
، "الحياة الفطرية" عن البيان المتداول حول الأنواع الممنوع صيدها: لم نصدره ،
المصدر : الخليج 365
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