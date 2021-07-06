، الأخضر السعودي يعلن التشكيلة الرسمية للأولمبياد ،

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أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي سعد الشهري قائمة "الأخضر" المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020). وضمت القائمة 22 لاعبًا على النحو التالي: أمين بخاري ومحمد الربيعي وزيد البواردي وحمد اليامي وخليفة الدوسري وعبدالإله العمري وسعود عبدالحميد وعبدالله حسون وعبدالباسط هندي وياسر الشهراني وناصر العمران وعلي الحسن وسلمان الفرج ومختار علي وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي وأيمن الخليف وتركي العمار وخالد الغنام وأيمن يحيى وسالم الدوسري وعبدالله الحمدان.
ويحل "الأخضر" في المجموعة الرابعة بمنافسات كرة القدم في الأولمبياد مع منتخبات ساحل العاج وألمانيا والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو ثم ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البرازيل يوم 28 يوليو.
من جهة أخرى، تغادر بعثة "الأخضر" غدًا الأربعاء إلى رومانيا، لإقامة المرحلة السادسة والأخيرة من الإعداد للأولمبياد، والتي تتضمن خوض مباراتين وديتين ضد منتخب رومانيا يومي العاشر والثالث عشر من الشهر الجاري، على أن تغادر البعثة إلى اليابان مباشرة بعد انتهاء المعسكر للالتحاق بمنافسات البطولة.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 03:33 PM
يحل في المجموعة الرابعة رفقة ساحل العاج وألمانيا والبرازيلالأخضر السعودي يعلن التشكيلة الرسمية للأولمبياد
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي سعد الشهري قائمة "الأخضر" المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020). وضمت القائمة 22 لاعبًا على النحو التالي: أمين بخاري ومحمد الربيعي وزيد البواردي وحمد اليامي وخليفة الدوسري وعبدالإله العمري وسعود عبدالحميد وعبدالله حسون وعبدالباسط هندي وياسر الشهراني وناصر العمران وعلي الحسن وسلمان الفرج ومختار علي وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي وأيمن الخليف وتركي العمار وخالد الغنام وأيمن يحيى وسالم الدوسري وعبدالله الحمدان.
ويحل "الأخضر" في المجموعة الرابعة بمنافسات كرة القدم في الأولمبياد مع منتخبات ساحل العاج وألمانيا والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو ثم ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البرازيل يوم 28 يوليو.
من جهة أخرى، تغادر بعثة "الأخضر" غدًا الأربعاء إلى رومانيا، لإقامة المرحلة السادسة والأخيرة من الإعداد للأولمبياد، والتي تتضمن خوض مباراتين وديتين ضد منتخب رومانيا يومي العاشر والثالث عشر من الشهر الجاري، على أن تغادر البعثة إلى اليابان مباشرة بعد انتهاء المعسكر للالتحاق بمنافسات البطولة.
، الأخضر السعودي يعلن التشكيلة الرسمية للأولمبياد ،
المصدر : الخليج 365
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