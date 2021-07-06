السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء

المناطق - الرياض

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم، مديري فروع الرئاسة العامة للافتاء بالمملكة.

وأكد سماحته في كلمته لمديري الفروع أهمية الدور التي تقوم به الفروع في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، حاثاً إياهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة لمديري الفروع وما يقدم فيها.

من جهة أخرى، رأس معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اللقاء السنوي لمديري فروع الرئاسة بالمملكة، وذلك بمركز التدريب بالرئاسة، بحضور مديري إدارات العموم بالرئاسة ومديري الفروع.

ونوه معاليه في بداية اللقاء بجهود مديري الفروع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الدور التي تقوم به الرئاسة والأعمال المنوطة بها .

عقب ذلك قدم مديري العموم في الرئاسة العامة للإفتاء أوراق عمل كل إدارة في مجال تخصصها.

وفي نهاية اللقاء فتح باب المناقشة وتقديم الآراء.